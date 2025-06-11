В Челябинской области 265 раз тушили тополиный пух

Пожарные поделились статистикой по числу выездов на тушение пуха на территории Челябинской области. На возгорания их вызывали 265 раз, рассказали в МЧС.
«Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области реагировали на возгорание пуха 265 раз», — рассказали в ведомстве. Статистика приведена с начала периода цветения тополей.
Также в МЧС посчитали, сколько несчастных случаев произошло с людьми во время купания. Согласно информации, предоставленной Центром государственной инспекции по маломерным судам, с 1 января 2025 года на водоемах региона утонули 24 человека, среди которых двое несовершеннолетних. С начала купального сезона количество погибших составило восемь человек, включая одного ребенка.
Как URA.RU писало ранее, 11 июня пух загорелся у парка им. Гагарина. На месте работали две автоцистерны. Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков рассказал, что в ста процентах случаев виновниками ландшафтных пожаров выступает человек.
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