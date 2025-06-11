11 июня 2025

В Челябинской области 265 раз тушили тополиный пух

© Служба новостей «URA.RU»
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Тополиный пух легко воспламеняется
Тополиный пух легко воспламеняется Фото:

Пожарные поделились статистикой по числу выездов на тушение пуха на территории Челябинской области. На возгорания их вызывали 265 раз, рассказали в МЧС.

«Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области реагировали на возгорание пуха 265 раз», — рассказали в ведомстве. Статистика приведена с начала периода цветения тополей.

Также в МЧС посчитали, сколько несчастных случаев произошло с людьми во время купания. Согласно информации, предоставленной Центром государственной инспекции по маломерным судам, с 1 января 2025 года на водоемах региона утонули 24 человека, среди которых двое несовершеннолетних. С начала купального сезона количество погибших составило восемь человек, включая одного ребенка.

Как URA.RU писало ранее, 11 июня пух загорелся у парка им. Гагарина. На месте работали две автоцистерны. Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков рассказал, что в ста процентах случаев виновниками ландшафтных пожаров выступает человек. 

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Пожарные поделились статистикой по числу выездов на тушение пуха на территории Челябинской области. На возгорания их вызывали 265 раз, рассказали в МЧС. «Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области реагировали на возгорание пуха 265 раз», — рассказали в ведомстве. Статистика приведена с начала периода цветения тополей. Также в МЧС посчитали, сколько несчастных случаев произошло с людьми во время купания. Согласно информации, предоставленной Центром государственной инспекции по маломерным судам, с 1 января 2025 года на водоемах региона утонули 24 человека, среди которых двое несовершеннолетних. С начала купального сезона количество погибших составило восемь человек, включая одного ребенка. Как URA.RU писало ранее, 11 июня пух загорелся у парка им. Гагарина. На месте работали две автоцистерны. Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков рассказал, что в ста процентах случаев виновниками ландшафтных пожаров выступает человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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