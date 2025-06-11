Путешествие в Гравити Фолз и секреты Челябинского зоопарка: что ждет детей в выходные. Афиша

Челябинцев в выходные познакомят с работой кипера и правополушарным рисованием

11 июня 2025 в 16:09 Размер текста - 17 +

В Челябинске на длинных выходных пройдут мастер-классы, квесты и вечеринки для детей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU День России в этом году будет отмечаться с 12 по 15 июня. В Челябинске детей на выходных ждут вечеринки, квесты по мультфильмам, развивающие мастер-классы и постановки в местных театрах. Чем предлагают заняться юным челябинцам в эти даты — в афише URA.RU. Интерактивные квесты и мастер-классы В центре «Калибри» 13 июня посвятят вселенной мультфильма «Гравити Фолз». В 12:00 посетителей ждут на квест по спасению свинки Пухли. Участники будут расследовать исчезновение любимца главной героини сериала. Следом пройдет мастер-класс по печати фигурок на 3D-принтере. Гостям предлагают раскрасить главного злодея картины, а в 17:30 поучаствовать в квизе по персонажам и магическим существам. Участие в программе — бесплатное. В библиотеке проведут мастер-класс по правополушарному рисованию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бесплатный мастер-класс проведут для детей и родителей 14 июня в публичной библиотеке. Участникам покажут технику правополушарного рисования — через написание картины гостей научат включать часть мозга, отвечающую за творческое восприятие, интуицию и образное мышление. Материалы необходимо будет принести свои. В гончарной студии «Колокол» мастер-классы запланированы на все празднично-выходные дни. Создание тарелок в форме кита и других зверей запланированы на 12 июня, масленки с росписью и миски-ежика — на 13 июня. Конфетницу в форме олененка и фонарик детям предлагают создать 15 июня. Стоимость одного мастер-класса — 2300 рублей. В кулинарной студии «Пармезан» 15 июня пройдет мастер-класс, где ребят научат готовить куриный шашлычок с сырными шариками и молочный банановый коктейль. Участие платное — 1300 рублей с ребенка. В мире животных В День России посетителей зоопарка приглашают посмотреть на медведя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинском зоопарке 12 июня в честь Дня России запланировано знакомство с главным символом страны — медведем. Его угостят различными лакомствами в присутствии посетителей, а после устроят экскурсию по всему зоопарку. Там же 14 июня ребят приглашают познакомиться с профессией кипера — специалиста, ухаживающего за животными. Детям обещают раскрыть секретные материалы из жизни зоопарка и провести мастер-класс, создав сувенир на память. Стоимость участия — 450 рублей. Детские тусовки и праздники В День России 12 июня с 12:00 в парке имени Пушкина пройдет праздничная программа с аниматорами. Для гостей устроят представление о том, как Иван Царевич спасал праздник. В 15:00 в «Саду победы» начнется «Зажигательная арбузная вечеринка». Ее же проведут 14 июня в ресторанах «Папа Карло» (14:00) и «Белочка» (18:00). Вечером 15 июня пройдет концерт Likee Party Tour. Популярные блогеры со всей России исполнят со сцены свои треки, популярные танцы и проведут интерактивы. Цены на билеты начинаются от 1500 рублей. Постановки для юных зрителей Театр кукол подготовил для челябинцев несколько постановок Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU В детском парке имени Терешковой 12 июня пройдет мюзикл «Том Сойер и его друзья». На сцену выйдут артисты студии «В такт» и покажут истории о первой любви, настоящей дружбе и семье. Вход — свободный. В театре кукол 14 и 15 июня покажут постановку по сказкам, переписанным на новый лад. По сюжету «Неправильных сказок» их авторы переосмыслили жизнь героев «Красной шапочки», «Сказки о репке». Постановку по сказке «Три поросенка» будут показывать все выходные — с 12 по 15 июня. В воскресенье там же пройдет спектакль «Аистенок и пугало». По сюжету, пугало Страшко спасает малыша с подбитым крылом от гибели, а после герои отправляются в путешествие. В финале аистенку придется сделать выбор между своим верным другом и родной стаей, улетевшей зимовать без него. Стоимость билетов на все спектакли — от 300 до 600 рублей. В театре песка «Скарабей» 15 июня покажут историю по культовой сказке «Русалочка». Постановка расскажет о любви главной героини к прекрасному принцу и стремлении к человеческому счастью. Там же 14 июня в последний раз пройдет спектакль «Остроушка» о лисичке-плутовки и ее приключениях. Стоимость — 300 рублей. В частном театре «АндерсАн» пройдет спектакль по сказке «Дюймовочка». Постановку о сложном пути девочки размером с человеческий палец покажут 15 июня. Цену билета определили в 800 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День России в этом году будет отмечаться с 12 по 15 июня. В Челябинске детей на выходных ждут вечеринки, квесты по мультфильмам, развивающие мастер-классы и постановки в местных театрах. Чем предлагают заняться юным челябинцам в эти даты — в афише URA.RU. В центре «Калибри» 13 июня посвятят вселенной мультфильма «Гравити Фолз». В 12:00 посетителей ждут на квест по спасению свинки Пухли. Участники будут расследовать исчезновение любимца главной героини сериала. Следом пройдет мастер-класс по печати фигурок на 3D-принтере. Гостям предлагают раскрасить главного злодея картины, а в 17:30 поучаствовать в квизе по персонажам и магическим существам. Участие в программе — бесплатное. Бесплатный мастер-класс проведут для детей и родителей 14 июня в публичной библиотеке. Участникам покажут технику правополушарного рисования — через написание картины гостей научат включать часть мозга, отвечающую за творческое восприятие, интуицию и образное мышление. Материалы необходимо будет принести свои. В гончарной студии «Колокол» мастер-классы запланированы на все празднично-выходные дни. Создание тарелок в форме кита и других зверей запланированы на 12 июня, масленки с росписью и миски-ежика — на 13 июня. Конфетницу в форме олененка и фонарик детям предлагают создать 15 июня. Стоимость одного мастер-класса — 2300 рублей. В кулинарной студии «Пармезан» 15 июня пройдет мастер-класс, где ребят научат готовить куриный шашлычок с сырными шариками и молочный банановый коктейль. Участие платное — 1300 рублей с ребенка. В Челябинском зоопарке 12 июня в честь Дня России запланировано знакомство с главным символом страны — медведем. Его угостят различными лакомствами в присутствии посетителей, а после устроят экскурсию по всему зоопарку. Там же 14 июня ребят приглашают познакомиться с профессией кипера — специалиста, ухаживающего за животными. Детям обещают раскрыть секретные материалы из жизни зоопарка и провести мастер-класс, создав сувенир на память. Стоимость участия — 450 рублей. В День России 12 июня с 12:00 в парке имени Пушкина пройдет праздничная программа с аниматорами. Для гостей устроят представление о том, как Иван Царевич спасал праздник. В 15:00 в «Саду победы» начнется «Зажигательная арбузная вечеринка». Ее же проведут 14 июня в ресторанах «Папа Карло» (14:00) и «Белочка» (18:00). Вечером 15 июня пройдет концерт Likee Party Tour. Популярные блогеры со всей России исполнят со сцены свои треки, популярные танцы и проведут интерактивы. Цены на билеты начинаются от 1500 рублей. В детском парке имени Терешковой 12 июня пройдет мюзикл «Том Сойер и его друзья». На сцену выйдут артисты студии «В такт» и покажут истории о первой любви, настоящей дружбе и семье. Вход — свободный. В театре кукол 14 и 15 июня покажут постановку по сказкам, переписанным на новый лад. По сюжету «Неправильных сказок» их авторы переосмыслили жизнь героев «Красной шапочки», «Сказки о репке». Постановку по сказке «Три поросенка» будут показывать все выходные — с 12 по 15 июня. В воскресенье там же пройдет спектакль «Аистенок и пугало». По сюжету, пугало Страшко спасает малыша с подбитым крылом от гибели, а после герои отправляются в путешествие. В финале аистенку придется сделать выбор между своим верным другом и родной стаей, улетевшей зимовать без него. Стоимость билетов на все спектакли — от 300 до 600 рублей. В театре песка «Скарабей» 15 июня покажут историю по культовой сказке «Русалочка». Постановка расскажет о любви главной героини к прекрасному принцу и стремлении к человеческому счастью. Там же 14 июня в последний раз пройдет спектакль «Остроушка» о лисичке-плутовки и ее приключениях. Стоимость — 300 рублей. В частном театре «АндерсАн» пройдет спектакль по сказке «Дюймовочка». Постановку о сложном пути девочки размером с человеческий палец покажут 15 июня. Цену билета определили в 800 рублей.