В МЧС опровергли информацию о пожаре в челябинской шашлычной

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В Челябинске горело помещение на ул. Артиллерийская (архивное фото)
В Челябинске горело помещение на ул. Артиллерийская (архивное фото) Фото:

В Челябинске на улице Артиллерийской горела не шашлычная, а другое помещение. Уточненную информацию опубликовала пресс-служба МЧС, извинившись перед владельцами заведения общепита.

«Уточненная информация по вчерашнему пожару (произошел 11 июня, — ред.) на улице Артиллерийской: пожар произошел в соседнем помещении. Приносим извинения кафе-шашлычной и желаем заведению процветания и безопасности», — говорится в сообщении МЧС.

Ведомство опубликовало информацию, что 11 июня загорелось кафе-шашлычная. Огонь тушили на втором этаже здания. УТочнялось, что площадь пожара составила около 300 квадратных метров. В ЧП никто не пострадал.

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В Челябинске на улице Артиллерийской горела не шашлычная, а другое помещение. Уточненную информацию опубликовала пресс-служба МЧС, извинившись перед владельцами заведения общепита. «Уточненная информация по вчерашнему пожару (произошел 11 июня, — ред.) на улице Артиллерийской:  пожар произошел в соседнем помещении. Приносим извинения кафе-шашлычной и желаем заведению процветания и безопасности», — говорится в сообщении МЧС. Ведомство опубликовало информацию, что 11 июня загорелось кафе-шашлычная. Огонь тушили на втором этаже здания. УТочнялось, что площадь пожара составила около 300 квадратных метров. В ЧП никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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