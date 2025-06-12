В МЧС опровергли информацию о пожаре в челябинской шашлычной

В Челябинске на улице Артиллерийской горела не шашлычная, а другое помещение. Уточненную информацию опубликовала пресс-служба МЧС, извинившись перед владельцами заведения общепита.
«Уточненная информация по вчерашнему пожару (произошел 11 июня, — ред.) на улице Артиллерийской: пожар произошел в соседнем помещении. Приносим извинения кафе-шашлычной и желаем заведению процветания и безопасности», — говорится в сообщении МЧС.
Ведомство опубликовало информацию, что 11 июня загорелось кафе-шашлычная. Огонь тушили на втором этаже здания. УТочнялось, что площадь пожара составила около 300 квадратных метров. В ЧП никто не пострадал.
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