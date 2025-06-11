Сотрудника транспортного МУП в Челябинске отправили в СИЗО

В Челябинске суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения начальнику отдела безопасности дорожного движения МУП «Служба организации движения». Он был заключен под стражу по делу о взятке, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
«Судом по ходатайству следователя в отношении начальника отдела безопасности дорожного движения МУП „Служба организации движения“, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 5 ст. 290 УК РФ, избрана мера пресечения. Он заключен под стражу на срок до 10 августа 2025 года», — сообщили в СК.
В отношении другого фигуранта дела — начальника службы безопасности и контроля по перевозкам и эксплуатации — избрана более мягкая мера пресечения. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие объясняет это тем, что подозреваемый активно сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие в расследовании дела.
Следствие установило, что в период с 13 по 18 декабря 2024 года руководители подразделений получили деньги от водителя автобуса предприятия с целью прекратить служебные проверки после ряда дорожно-транспортных происшествий с его участием. Передача взятки произошла на территории предприятия.
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