11 июня 2025

Сотрудника транспортного МУП в Челябинске отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель одного из отделов транспортного МУП пробудет в СИЗО до 10 августа
Руководитель одного из отделов транспортного МУП пробудет в СИЗО до 10 августа Фото:

В Челябинске суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения начальнику отдела безопасности дорожного движения МУП «Служба организации движения». Он был заключен под стражу по делу о взятке, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Судом по ходатайству следователя в отношении начальника отдела безопасности дорожного движения МУП „Служба организации движения“, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 5 ст. 290 УК РФ, избрана мера пресечения. Он заключен под стражу на срок до 10 августа 2025 года», — сообщили в СК.

В отношении другого фигуранта дела — начальника службы безопасности и контроля по перевозкам и эксплуатации — избрана более мягкая мера пресечения. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие объясняет это тем, что подозреваемый активно сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие в расследовании дела. 

Следствие установило, что в период с 13 по 18 декабря 2024 года руководители подразделений получили деньги от водителя автобуса предприятия с целью прекратить служебные проверки после ряда дорожно-транспортных происшествий с его участием. Передача взятки произошла на территории предприятия.

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В Челябинске суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения начальнику отдела безопасности дорожного движения МУП «Служба организации движения». Он был заключен под стражу по делу о взятке, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. «Судом по ходатайству следователя в отношении начальника отдела безопасности дорожного движения МУП „Служба организации движения“, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 5 ст. 290 УК РФ, избрана мера пресечения. Он заключен под стражу на срок до 10 августа 2025 года», — сообщили в СК. В отношении другого фигуранта дела — начальника службы безопасности и контроля по перевозкам и эксплуатации — избрана более мягкая мера пресечения. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие объясняет это тем, что подозреваемый активно сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие в расследовании дела.  Следствие установило, что в период с 13 по 18 декабря 2024 года руководители подразделений получили деньги от водителя автобуса предприятия с целью прекратить служебные проверки после ряда дорожно-транспортных происшествий с его участием. Передача взятки произошла на территории предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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