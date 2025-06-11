11 июня 2025

В Челябинском зоопарке в День России дети поучаствовали в кормлении медведей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведю Малышу подарили именную кормушку-бревно
Медведю Малышу подарили именную кормушку-бревно Фото:

В Челябинском зоопарке День России отметили показательным кормлением медведей. Юным посетителям дали возможность заполнить кормушку в виде бревна медом, орехами и другими лакомствами. Угощения главным символам дня на глазах у посетителей передали сотрудники зоопарка, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Малышу презентовали именное бревно с медом, „фаршировать“ которое помогали наши маленькие и большие посетители. Бусинку под завязку начинили хлебцами, тоже с медом. Шкоде достались медовые яблочки в самом прямом смысле этого слова. В общем, засахарили наших косолапых на славу», — рассказали в зоопарке.

После кормления медведей посетителям устроили бесплатную экскурсию. Сотрудники зоопарка выразили большую благодарность посетителям и заявили, что очень любят их. Они также поблагодарили семью Вшивцевых, которые подарили медведю именную кормушку-бревно и привезли на праздник мед.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинском зоопарке День России отметили показательным кормлением медведей. Юным посетителям дали возможность заполнить кормушку в виде бревна медом, орехами и другими лакомствами. Угощения главным символам дня на глазах у посетителей передали сотрудники зоопарка, сообщили в пресс-службе учреждения. «Малышу презентовали именное бревно с медом, „фаршировать“ которое помогали наши маленькие и большие посетители. Бусинку под завязку начинили хлебцами, тоже с медом. Шкоде достались медовые яблочки в самом прямом смысле этого слова. В общем, засахарили наших косолапых на славу», — рассказали в зоопарке. После кормления медведей посетителям устроили бесплатную экскурсию. Сотрудники зоопарка выразили большую благодарность посетителям и заявили, что очень любят их. Они также поблагодарили семью Вшивцевых, которые подарили медведю именную кормушку-бревно и привезли на праздник мед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...