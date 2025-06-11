В Челябинском зоопарке День России отметили показательным кормлением медведей. Юным посетителям дали возможность заполнить кормушку в виде бревна медом, орехами и другими лакомствами. Угощения главным символам дня на глазах у посетителей передали сотрудники зоопарка, сообщили в пресс-службе учреждения.
«Малышу презентовали именное бревно с медом, „фаршировать“ которое помогали наши маленькие и большие посетители. Бусинку под завязку начинили хлебцами, тоже с медом. Шкоде достались медовые яблочки в самом прямом смысле этого слова. В общем, засахарили наших косолапых на славу», — рассказали в зоопарке.
После кормления медведей посетителям устроили бесплатную экскурсию. Сотрудники зоопарка выразили большую благодарность посетителям и заявили, что очень любят их. Они также поблагодарили семью Вшивцевых, которые подарили медведю именную кормушку-бревно и привезли на праздник мед.
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