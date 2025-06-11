11 июня 2025

Под Миассом образовалась гигантская пробка из-за ремонта моста. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная трасса встала в пробку из-за ремонта
Федеральная трасса встала в пробку из-за ремонта Фото:

На трассе М-5 «Урал» около Миасса Челябинской области образовалась протяженная пробка. Об этом сообщили автолюбители в тематическом telegram-сообществе.

«Пробка на Уфу. Асфальтируют мост после Миасса. На Челябинск пробка меньше», — пишет Александр в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

По информации сервиса «Яндекс.Карты», протяженность затора составляет более десяти километров. Пробка наблюдается в обе стороны от поворота на Миасс, неподалеку находится мост через железную дорогу, на котором идет ремонт.

О заторе сообщили автомобилисты в соцсетях
О заторе сообщили автомобилисты в соцсетях
Фото:

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На трассе М-5 «Урал» около Миасса Челябинской области образовалась протяженная пробка. Об этом сообщили автолюбители в тематическом telegram-сообществе. «Пробка на Уфу. Асфальтируют мост после Миасса. На Челябинск пробка меньше», — пишет Александр в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». По информации сервиса «Яндекс.Карты», протяженность затора составляет более десяти километров. Пробка наблюдается в обе стороны от поворота на Миасс, неподалеку находится мост через железную дорогу, на котором идет ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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