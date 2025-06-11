Федеральная трасса встала в пробку из-за ремонта
На трассе М-5 «Урал» около Миасса Челябинской области образовалась протяженная пробка. Об этом сообщили автолюбители в тематическом telegram-сообществе.
«Пробка на Уфу. Асфальтируют мост после Миасса. На Челябинск пробка меньше», — пишет Александр в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».
По информации сервиса «Яндекс.Карты», протяженность затора составляет более десяти километров. Пробка наблюдается в обе стороны от поворота на Миасс, неподалеку находится мост через железную дорогу, на котором идет ремонт.
О заторе сообщили автомобилисты в соцсетях
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