Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 июня вручил первые паспорта гражданина РФ двадцати юным жителям региона, достигшим 14-летнего возраста. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню России, прошла в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России!». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
«Паспорт открывает большие возможности. Есть возможность устроиться летом на работу, получить свою первую трудовую книжку. Теперь вы можете заниматься любой интеллектуальной деятельностью в качестве правообладателя, можно самостоятельно путешествовать по стране, участвовать в различных форумах, конкурсах. Например, получить губернаторский грант на реализацию собственного проекта в той сфере, которая вам интересна. Наравне со взрослыми вы можете высказывать свое мнение по многим важным вопросам», — привела слова Алексея Теклера его пресс-служба.
В числе получивших документы были победители олимпиад, спортивных соревнований, музыканты, волонтеры и активисты Движения Первых. В церемонии также участвовал заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области Игорь Белецкий. Губернатор напомнил, что в год 80-летия Великой Победы особенно важно сохранять связь между поколениями и уважать достижения предков.
«Вам предстоит строить будущее, и для этого надо опираться на тот мощный фундамент государственности нашей страны, который заложили предыдущие поколения. Сейчас мы живем в рубежное время. Наши военнослужащие в зоне специальной военной операции защищают суверенитет, отстаивают неотъемлемое право России жить по своим законам, традициям, самостоятельно формировать свою политику, быть независимой, успешной, процветающей страной», — отметил глава региона.
Алексей Текслер сообщил ребятам, что 12 июня президент России Владимир Путин вручил золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации» челябинскому физику-ядерщику Юрию Дикову. Он подчеркну вклад жителей региона в развитие страны.
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