11 июня 2025

В Магнитогорске иномарку раздавило упавшее дерево. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Упавшее дерево накрыло иномарку
Упавшее дерево накрыло иномарку Фото:

В Магнитогорске дерево упало на припаркованную у дома машину. ЧП произошло на ул. Ленина, рассказали очевидцы.

«Ленина, 45. На Peugeot 491 упало дерево. Будьте аккуратны», — говорится в сообщении группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по всему, инцидент произошел во время грозы во дворе одного из домов. Стоящие рядом машины не пострадали.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области. Возможны ливни, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. 

Упавшее дерево накрыло машину на стоянке у дома
Упавшее дерево накрыло машину на стоянке у дома
Фото:

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В Магнитогорске дерево упало на припаркованную у дома машину. ЧП произошло на ул. Ленина, рассказали очевидцы. «Ленина, 45. На Peugeot 491 упало дерево. Будьте аккуратны», — говорится в сообщении группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по всему, инцидент произошел во время грозы во дворе одного из домов. Стоящие рядом машины не пострадали. Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области. Возможны ливни, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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