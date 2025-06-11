Упавшее дерево накрыло иномарку
В Магнитогорске дерево упало на припаркованную у дома машину. ЧП произошло на ул. Ленина, рассказали очевидцы.
«Ленина, 45. На Peugeot 491 упало дерево. Будьте аккуратны», — говорится в сообщении группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по всему, инцидент произошел во время грозы во дворе одного из домов. Стоящие рядом машины не пострадали.
Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области. Возможны ливни, град и усиление ветра до 25 метров в секунду.
Упавшее дерево накрыло машину на стоянке у дома
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