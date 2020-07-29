За дело тюменского экс-депутата взялся адвокат вора в законе

Срок содержания в СИЗО Мурата Тулебаева истекает 30 июля Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Арестованный по подозрению в растрате бюджетных средств тюменский экс-депутат гордумы от ЛДПР Мурат Тулебаев сменил адвоката. Теперь его интересы будет представлять правозащитник Генрих Оганесян, защищавший в 2010 году на суде известного тюменского раскоронованного «вора в законе» Юрия Тишенкова (Ганса). Информацию о ходе дела пытаются максимально скрыть от общественности, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. 30 июля истекает срок меры пресечения Тулебаеву в виде содержания в СИЗО.

«Тулебаев сам попросил поменять адвоката, и родственники смогли договориться с Генрихом Оганесяном. Его считают одним из самых авторитетных защитников, и они надеются, что адвокат сумеет снизить риски реального срока. А может быть и вовсе прекратить дело», — передает инсайдер. Сам Генрих Оганесян отказался давать комментарии по поводу дела Тулебаева.

Согласно информации на сайте Тюменской инюрколлегии, председателем которой является Оганесян, за свою практику он закончил более 250 уголовных дел, из которых 60 было прекращено на стадии предварительного расследования, 11 завершились оправдательным приговором, более 80 — условным сроком. Адвокат защищал криминального авторитета Юрия Тишенкова (12 лет по обвинению в организации заказного убийства), экс-директора «Тюмень Водоканала» Виталия Богачева (штраф 200 тысяч рублей за незаконное предпринимательство), экс-депутата думы Зауралья Михаила Гурко (5 лет за хулиганство и тяжкий вред здоровью, обвинение предъявляли по статьям «Бандитизм» и «Покушение на убийство»).

Поскольку 30 июля истекает срок содержания Мурата Тулебаева в СИЗО, бывшего депутата должны либо отпустить домой под подписку о невыезде, либо провести еще один суд, на котором определят меру пресечения. Причем для первого варианта заседание не требуется — решение принимается следствием.

В картотеке Центрального суда (как и в других тюменских судах) информации о возможных заседаниях с участием Мурата Тулебаева нет — как и о прошедших по данному делу. В пресс-службе Центрального суда отказались предоставлять информацию по этому поводу. В СУ СК по Тюменской области никакой информации о деле Тулебаева агентству также не сообщили — они не комментируют ситуацию. Следователь по делу Юлия Вешкурцева отказалась от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало, что Мурата Тулебаева обвиняют в растрате бюджетных средств по ч.3 ст. 160 УК РФ. По версии следствия, он присвоил 940 тысяч рублей и планировал вывести еще 35 млн рублей. С 5 июня он находится в СИЗО.