Курганская область готова перейти на второй этап снятия карантина

В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 10 августа подтвердились 16 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Четыре дня подряд коэффициент распространения инфекции в области ниже 0,8, что позволяет перейти на новый этап снятия ограничений.

«На 10 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 16 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Заболевших обнаружили в Кургане, Шадринске, Каргапольском, Варгашинском и Лебяжьевском районах.

Курганская область выполнила рекомендации для перехода на новый этап снятия ограничений. Для этого коэффициент распространения инфекции должен быть ниже 0,8 четыре дня подряд. 10 августа он равнялся 0,64. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В регионе с начала эпидемии всего было выявлено 2523 заболевших. Из них: 1970 человек выздоровело, девять человек скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.

Обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 был введен в регионе 15 июня. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.