В пяти районах Кургана вода из-под крана годится только для технических нужд
Партия «Яблоко» судится с избиркомом — в Кургане жители не могут пить воду из-под крана и готовы бойкотировать выборы из-за невыполненного обещания властей — строительную компанию оштрафовали на взятку бывшему вице-губернатору. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:
Оппозиционная партия подала в суд на избирком
- Курганское отделение партии «Яблоко» подало икс в суд на избирательную комиссию из-за того, что им отказали в регистрации списка кандидатов на выборах в облдуму.
В Кургане вода непригодна для питья
- В пяти районах Кургана вода признана пригодной только для технических нужд. По словам специалистов, ее можно будет пить только после повторной промывки системы водоснабжения.
- А в селе Верхняя Полевая жители уже четыре месяца пользуются водой с повышенным содержанием аммиака. Власти просят подождать.
Курганцы готовы саботировать выборы из-за дороги
- Жители микрорайона Карчевская роща в Кургане планируют игнорировать сентябрьские выборы, так как власти не выполнили обещаний и не отремонтировали дорогу в этом году.
Дорожную компанию оштрафовали за взятку
- Компанию «МостДорРесурс» оштрафовали на 1 млн рублей за взятку бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову, которого суд приговорил 11 годам колонии строгого режима за коррупцию.
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