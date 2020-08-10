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Самое актуальное в Курганской области на 11 августа. «Яблоко» подало в суд на избирком, курганцы лишились питьевой воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Касли. Вода. Челябинск., кран, вода, водоснабжение, гигиена, мытье рук
В пяти районах Кургана вода из-под крана годится только для технических нужд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Партия «Яблоко» судится с избиркомом — в Кургане жители не могут пить воду из-под крана и готовы бойкотировать выборы из-за невыполненного обещания властей — строительную компанию оштрафовали на взятку бывшему вице-губернатору. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:

Оппозиционная партия подала в суд на избирком

В Кургане вода непригодна для питья

Курганцы готовы саботировать выборы из-за дороги

Дорожную компанию оштрафовали за взятку

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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