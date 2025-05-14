Экс-сотрудника Минобороны приговорили к шести годам за взятки

Военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего сотрудника Минобороны РФ Дмитрия Фомина, который обвиняется в получении взятки. Об этом рассказали в 235-м Гарнизонном военном суде.
"Лишение свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — приводит РИА Новости решение суда. Также Фомин лишен звания "полковник запаса" и права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.
Ранее к 7 годам колонии приговорили другого фигуранта дела экс-сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова. Им вменяются три эпизода получения взяток в особо крупном размере от замгендиректора АО "Оборонтест" Александра Сухарева за покровительство при приемке работ по гособоронзаказу.
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