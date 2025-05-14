В Эстонии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Он также вызвал поверенного по РФ, чтобы выразить ноту протеста в российский адрес.
"В ызвал сегодня временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту относительно нарушения воздушного пространства Эстонии после того, как российский самолет вошел в наше воздушное пространство без разрешения", — написал Цахкна на своем аккаунте в X. Он также заявил, что этот прецедент является совершенно неприемлемым.
Периодически Эстония вкидывает обвинения в адрес РФ. Месяцем ранее представитель департамента по защите прав потребителей и технического надзора Эстонии Эрко Кулу обвинил РФ в том, что проблемы со связью в Эстонии происходят якобы из-за радиопомех со стороны Санкт-Петербурга. Также ранее власти Эстонии приняли решение закрыть свое воздушное пространство для полетов в Москву 9 мая, когда в российской столице проходил парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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