В Эстонии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства

Глава МИД Эстонии Цахкна обвинил РФ в нарушении воздушного пространства
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В МИД Эстонии обвинили РФ в нарушении воздушного пространства
В МИД Эстонии обвинили РФ в нарушении воздушного пространства Фото:

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Он также вызвал поверенного по РФ, чтобы выразить ноту протеста в российский адрес. 

"В ызвал сегодня временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту относительно нарушения воздушного пространства Эстонии после того, как российский самолет вошел в наше воздушное пространство без разрешения", — написал Цахкна на своем аккаунте в X. Он также заявил, что этот прецедент является совершенно неприемлемым.

Периодически Эстония вкидывает обвинения в адрес РФ. Месяцем ранее представитель департамента по защите прав потребителей и технического надзора Эстонии Эрко Кулу обвинил РФ в том, что проблемы со связью в Эстонии происходят якобы из-за радиопомех со стороны Санкт-Петербурга. Также ранее власти Эстонии приняли решение закрыть свое воздушное пространство для полетов в Москву 9 мая, когда в российской столице проходил парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

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Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Он также вызвал поверенного по РФ, чтобы выразить ноту протеста в российский адрес.  "В ызвал сегодня временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту относительно нарушения воздушного пространства Эстонии после того, как российский самолет вошел в наше воздушное пространство без разрешения", — написал  Цахкна на своем аккаунте в X. Он также заявил, что этот прецедент является совершенно неприемлемым. Периодически Эстония вкидывает обвинения в адрес РФ. Месяцем ранее представитель департамента по защите прав потребителей и технического надзора Эстонии Эрко Кулу обвинил РФ в том, что проблемы со связью в Эстонии происходят якобы из-за радиопомех со стороны Санкт-Петербурга. Также ранее власти Эстонии приняли решение закрыть свое воздушное пространство для полетов в Москву 9 мая, когда в российской столице проходил парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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