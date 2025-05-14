14 мая 2025

США расширили санкции против Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
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США ввели санкции против 10 компаний и пяти физических лиц
США ввели санкции против 10 компаний и пяти физических лиц Фото:

США расширило санкции в отношении Ирана, включив в санкционные списки десять компаний, связанных с Исламской Республикой и Китаем. Как говорится в официальном сообщении ведомства, под ограничения также попали четверо граждан КНР и один гражданин Ирана.

«В санкционные списки добавлены четверо граждан Китая и один иранец. Кроме того, в списках десять юридических лиц, также из исламской республики и КНР», — отмечается в сообщении министерства.

В 2015 году Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США вышли из этого соглашения и восстановили санкции против Тегерана.

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США расширило санкции в отношении Ирана, включив в санкционные списки десять компаний, связанных с Исламской Республикой и Китаем. Как говорится в официальном сообщении ведомства, под ограничения также попали четверо граждан КНР и один гражданин Ирана. «В санкционные списки добавлены четверо граждан Китая и один иранец. Кроме того, в списках десять юридических лиц, также из исламской республики и КНР», — отмечается в сообщении министерства. В 2015 году Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США вышли из этого соглашения и восстановили санкции против Тегерана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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