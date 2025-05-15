Цены на сырье для металлургических заводов опустились до минимума

Цены на лом черных металлов в России на текущей неделе достигли минимального значения с начала 2025 года, опустившись до 23 тысяч рублей за тонну. Об этом сообщил руководитель направления по рынкам лома аналитического агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) Александр Шихранов.
«С 12 мая большинство металлургических предприятий анонсировали снижение закупочных цен на лом черных металлов на 1 тыс. руб. Таким образом, прогнозная стоимость этого металлургического сырья снизилась до 23 тыс. руб. за тонну в Центральном федеральном округе (на условиях CPT, включая тариф на перевозки). Это минимальное значение с начала 2025 года», — передает слова Александра Шихранова издание «ТАСС». По словам мужчины, текущая стоимость лома еще не достигла ценового дна. При сохраняющемся снижении спроса со стороны сталелитейных предприятий в 2025 году ломосбор в России может сократиться до 18,5 млн тонн даже в случае позитивного сценария на рынке стали, что на 9% ниже показателя прошлого года.
По данным отраслевых экспертов, в апреле — мае наблюдался краткосрочный рост цен и объемов отгрузки лома из-за пополнения запасов на заводах, однако эта тенденция носила временный характер. В Центральном и Уральском федеральных округах отмечался прирост цен на 1–2% с начала апреля, а экспортные котировки выросли на фоне активности турецких покупателей. Тем не менее дальнейшего фундаментального роста цен на сталь и сырье аналитики не ожидают: мировые производители стали без собственной сырьевой базы фиксируют отрицательную рентабельность при текущем уровне цен. В ближайшие месяцы стоимость лома черных металлов в России может снизиться еще на 1,5–2 тыс. рублей за тонну и останется на минимальных уровнях в течение всего лета.
Ранее в апреле 2025 года в России также было зафиксировано рекордное снижение цен на новые легковые автомобили, что эксперты связывали с переизбытком предложения и сокращением спроса. Аналогичные тенденции наблюдаются и на рынке лома черных металлов, где снижение спроса со стороны сталелитейных предприятий приводит к падению цен и сокращению объемов сбора сырья.
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