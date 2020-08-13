Губернатор Комарова решила вопрос дистанта в ХМАО

Дистанционка останется только для исключительных случаев, а в школу пойдут все Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все школьники ХМАО пойдут на занятия с 1 сентября в привычном режиме, то есть без применения технологий дистанционного образования. Но переход на онлайн-обучение возможно. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала во время прямого эфира в Instagram, где отвечала на вопросы родителей школьников.

«Дистанционное обучение мы оставляем как рабочий инструмент. Дистанционная форма обучения для всех учеников будет применяться в период сезонных заболеваний и актированных дней. Но школы вправе сами определять, какие школьные предметы переводить на дистанционное обучение», — рассказала Комарова, отвечая на вопрос блогера и многодетной матери Галины Кузнецовой, которая в течение недели собирала вопросы для губернатора.

По словам Кузнецовой, за время подготовки к эфиру, ей поступило около 700 вопросов. Комарова ответила на самые частые из них. Стало известно, что почти все школы ХМАО будут работать в две смены, а учителя будут носить маски (их ими обеспечит работодатель) в местах общего скопления, но на уроках эта мера не обязательна при соблюдении дистанции. Также сотрудники школ бесплатно сдадут тест на коронавирус за счет средств региона, а детям проходить тест на коронавирус нужно только если они болели или были в числе контактных. Также отменены школьные линейки в привычной форме, но школам разрешат провести праздники в особом формате.

Ранее URA.RU писало, что родителей ХМАО напугал фейк о том, что все дети должны будут сдавать тесты на коронавирус перед началом учебного года.