В Екатеринбурге разразилась эпидемия ОРВИ

Жителей призывают прививаться от гриппа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На минувшей неделе эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Екатеринбурге превышен на 39%. Об этом заявила на пресс-конференции замглавы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Областной показатель несколько ниже: регион перешагнул эпидемиологическую отметку на 27%. «Но наблюдается стабилизация, что в текущих условиях распространения коронавирусной инфекции выглядит обнадеживающе», — сказала Анжелика Пономарева. По ее словам, в регионе выявлено 13 тысяч случаев заболевания ОРВИ, из них около 7 тысяч в Екатеринбурге. Между тем, по данным аналитиков НИИ гриппа имени Смородинцева эпидемиологический порог по ОРВИ среди жителей Екатеринбурга на неделе с 27 июля по 3 августа был превышен в 2 раза. При этом областной оперштаб отчитался о снижении заболеваемости COVID-19.

Как сообщила замминистра здравоохранения Елена Чадова, губернатор Евгений Куйвашев поручил привить от гриппа до 75% населения, то есть около 3,73 миллиона человек. Вакцинация будет организована, в том числе, в торговых центрах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменск-Уральского, а также на предприятиях.

Первая партия вакцины «Совигрипп» отечественного производства поступит в Екатеринбург из Уфы 24 августа. Бесплатные прививки поставят гражданам старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями эндокринной, кровеносной и дыхательной системы, детям, медикам, работникам транспорта и сферы обслуживания, военным и беременным женщинам. Сроки поставок вакцины от коронавируса пока неизвестны. Медики предупреждают, что между вакцинацией от гриппа и коронавируса должно пройти не менее двух месяцев.