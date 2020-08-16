Инсайд: вице-губернатор ХМАО собирается уйти в отставку

Вице-губернатора ХМАО Всеволода Кольцова может не оказаться в новом составе правительства ХМАО из-за состояния здоровья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов, отвечающий за социальную сферу, собирается осенью уйти в отставку во время смены окружного правительства. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Кольцов в последнее время болеет. В этом причина, из-за которой он собирается уйти со своего поста. В противном случае, конечно, его бы не отпустили. Но тут речь идет о здоровье», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей Югры информацию о возможном уходе Кольцова с поста заместителя губернатора Югры опровергли. «В настоящий момент Всеволод Кольцов пребывает на больничном, но находится на постоянной связи с губернатором [ХМАО Натальей Комаровой], с директорами курируемых департаментов. Как и прежде, в курсе положения дел во вверенной ему отрасли», — заявили в депсвязей. Связаться с самим Кольцовым на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что после выборов губернатора ХМАО окружное правительство может ожидать серьезное кадровое обновление. По информации инсайдеров, оно будет связано, в том числе и с перераспределением полномочий среди вице-губернаторов.