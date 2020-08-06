Инсайды ХМАО: вице-губернаторов ждет перетасовка

С Днем кошек, югорчане! Соцсети

Правительство ХМАО ждет глобальная реформа после осенних выборов губернатора. А югорские мэры мечтают хотя бы о нескольких днях отпуска, но для этого им приходится лично отпрашиваться у главы региона. И это еще не все, что вы узнаете из свежих «Инсайдов». Уголовное дело против «Свидетелей Иеговы» из Сургута может рассыпаться. А международный аэропорт Нижневартовск ушел в жесткие «минуса» из-за эпидемии коронавируса.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Обновленное правительство ХМАО ждут глобальные изменения

В сентябре после выборов губернатора ХМАО глобальные изменения ждут региональное правительство. Полномочия заместителей главы региона будут перераспределены. Аналогичные метаморфозы ожидают и окружные департаменты. Возможно, что сократится число подведомственных учреждений. Некоторые из них были созданы в рамках выполнения федеральных поручений и сейчас в них уже нет смысла.

«Зато может появиться отдельная региональная структура типа АНО „Нацпроекты“. Это будет отдельный штаб по реализации национальных проектов, куда заведут финансы и общую координацию действий», — рассказывают инсайдеры в Белом доме.

В правительстве РФ оценили борьбу с пожарами в ХМАО

Фото: depositphotos.com

Говорят, что федеральный центр остался доволен тем, как в ХМАО удалось локализовать ситуацию с лесными пожарами. Прилетавшие в Югру федеральные министры Дмитрий Кобылкин и Евгений Зиничев поставили это в заслугу главе региона Наталье Комаровой. «Бушевавшие лесные пожары потушены без привлечения федеральных сил и средств. Понятно, что лето еще продолжается, и они могут разгореться вновь. Но ходят слухи, что кого-то их югорских пожарных представят даже к госнаградам», — считают слухачи.

Роспотребнадзор ХМАО сопротивляется желанию властей смягчить карантин…

Роспотребнадзор ХМАО отказывается от снятия ограничений в регионе и не дает разрешения оперативному штабу на переход к послаблениям карантина. Хотя прогнозные показатели говорят о том, что ХМАО уже в норме. Эпидемиологи опасаются второй волны эпидемии коронавируса из-за личной безответственности граждан, которые пренебрегают элементарными мерами безопасности. «Если открыть все, что может открыться, то снова получим эпидемический бум, и ковидные госпиталя вновь придется разворачивать в полную мощь», — уверены санитарные врачи.

Самим эпидемиологам катастрофически не хватает людей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухачи, близко знакомые с работой Роспотребнадзора ХМАО, рассказывают, что в ведомстве катастрофически не хватает специалистов. Около месяца назад именно это, по мнению инсайдера, привело к тому, что заболевшие коронавирусом люди получали уведомления о самоизоляции с большой задержкой и это же стало одной из причин, почему в понедельник не было принято решение об открытии фитнес-центров. «У них физически не хватает людей, чтобы быстро проверить все спортзалы на то, что там соблюдаются разработанные рекомендации. Это же в каждый спортзал должен зайти санитарный врач, осмотреть, проверить наличие антисептиков, расстановку тренажеров, наличие средств индивидуальной защиты. А людей нет», — сокрушается слухмейкер.

Губернатор ХМАО отказывается согласовывать отпуска мэрам

Говорят, что губернатор Юры Наталья Комарова отказывается согласовывать отпуска главам городов и районов. Чтобы убедить ее в обратном, мэрам приходится лично вести переговоры. «В итоге Комарова соглашается отпустить чиновников на отдых в несколько дней, но с одним условием. Работа исполняющих обязанностей глав муниципалитетов должна тщательно контролироваться и за любой промах отвечать будет глава», — обсуждают в региональном правительстве.

Пиарщики губернатора ХМАО ждут премию

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поговаривают, что ответственные за администрирование аккаунтов губернатора ХМАО Натальи Комаровой в социальных сетях уже подсчитывают деньги. Их работа не осталась незамеченной «Агентством политических и экономических коммуникаций» (АПЭК), которое назвало Instagram-аккаунт Комаровой одним из самых активных и успешных среди губернаторов России.

«Не секрет, что Комарова активно представлена в Instagram и много времени уделяет общению через него с жителями региона. Но за наполнение его фотографиями, видеозаписями, инфографикой отвечают специальные люди. И, конечно, за позитивное внимание со стороны АПЭК они вправе рассчитывать на премию», — говорит инсайдер.

К конфликту бизнеса и Роспотребнадзора Югры подключат Бориса Титова

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, предпринимательское сообщество ХМАО оказалось настолько раздосадовано необъяснимой позицией регионального Роспотребнадзора по вопросу возобновления работы фитнес-центров, что намеревается выступить с обращением к федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову. Его попросят поставить вопрос о профпригодности местных санитарных врачей перед руководством страны. Говорят, что под обращением готовы подписаться коммерсанты не только от спорта, но и из совершенно разных отраслей, которые разделяют недовольство коллег.

«Это все больше походит на сюрреализм. Мы подготовили технологию работы с учетом всех противоэпидемиологических требований. На нашей стороне все — федеральные практики, губернатор с правительством, здравый смысл, в конце концов. Но нам элементарно даже не могут ответить на вопрос „почему нельзя“. Видимо кто-то не умеет работать и перестраховывается, а нам не на что содержать семьи», — сокрушается один из коммерсантов.

В ХМАО обкатывают технологию фейк-ньюс

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мониторинговые службы правительства автономного округа в последние недели стали все чаще фиксировать фейковые информационные вбросы, организованные неустановленными пока лицами. И если ранее злоумышленники выезжали на искаженной интерпретации реальных событий, то теперь попросту сочиняют поводы. При этом, для усыпления бдительности читателя, публикации снабжаются выдуманными комментариями реально существующих людей.

«Источник распространения фейков локализован, это Нижневартовск. Некто оттуда уже попытался очернить таким образом вице-губернатора, одного из глав муниципалитетов, популярную журналистку местного телеканала. Технология примерно идентичная: сначала размещается материал на сайте-однодневке — например, дважды использовалось несуществующее издание „Голос“ — затем через подставные аккаунты начинается посев в пабликах „ВКонтакте“. Потом в комментарии приходят боты и начинают набрасывать негатив. Вот вам высосанный из ниоткуда публичный скандал», — объясняет на условиях анонимности инсайдер, знакомый с ситуацией.

Крупный бизнесмен из Радужного ушел в оппозицию власти

В Радужном, где в сентябре пройдут выборы в думу, активно обсуждается интрига с переходом в оппозицию местного бизнесмена Сергея Сельченкова. Руководители и сотрудники аффилированных с ним предприятий организованно выдвинулись на выборы по семи округам в противовес кандидатам от «Единой России». Многие другие кандидаты обратили внимание на тот факт, что документы на выдвижение группы Сельченкова сделаны как под копирку.«Зачем это нужно успешному бизнесмену Сельченкову, проводящему свой основной досуг не в Радужном, а на уютной вилле в Португалии, контролирующему работу ряда управляющих компаний города, владельцу хлебзавода, многих объектов недвижимости и сферы услуг? Ему бы с властью дружить. А теперь к нему будут особо тщательно присматриваться и в округе. Говорят, что вопрос дошел уже до кабинетов в Ханты-Мансийске. Бизнес это одно, а политика — совсем другое. Игры в политику для бизнеса в наше время даже опасны», — рассуждают в кругу политтехнологов.

Чиновники ХМАО спрятали свои декларации

Главы муниципальных образований и чиновники мэрий не спешат выкладывать декларации о доходах. Слухачи поговаривают, что дело в том, что из-за коронавируса они о них вообще забыли, а кто не забыл — откладывает публикацию до последнего. «Юридически, у чиновников еще есть время. Но, к примеру, мэры Сургута и Ханты-Мансийска уже отчитались и вопросов к ним нет. Но другие главы крупных муниципалитетов до сих пор не опубликовали доходы, что настораживает», — рассказывает слухмейкер. По его мнению, здесь может и не быть никакой интриги. «Работа эта техническая, делают ее не сами мэры, а их подчиненные, которые могут быть элементарно в отпуске. Но может дело и в том, что, увидев свои реальные доходы, они поняли, что кое-какие деньги объяснить трудно, а это грозит большими проблемами», — ухмыляется слухач.

Куратор молодежной политики в Сургуте уйдет в отставку после скандала

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что после скандала с пародией на губернатора ХМАО Натальи Комаровой своей должности лишится куратор молодежной политики в сургутской администрации Евгений Лаптев. Он считается ответственным за этот инцидент. «К Лаптеву и до этого были вопросы. А из-за выложенного видео с местным шоуменом Денисом Михальским, который изображает женщину-губернатора, появилось много шума. Сам ролик хоть уже и удален из сети, но осадочек остался. Вот за всю эту историю Лаптев и ответит», — переговариваются слухачи.

Уголовное дело против «Свидетелей Иеговы» из Сургута спустят на тормозах

Поговаривают, что громкое уголовное дело о сургутских «Свидетелях Иеговы» хотят спустить на тормозах. Якобы договоренности об этом достигнуты в высших эшелонах власти. Официально, расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат следственного комитета России. А фактически, один сургутский следователь, который просто числится, что прикомандирован из Москвы. «Там огромный пласт работы, несколько десятков обвиняемых, еще больше свидетелей. Со всеми нужно производить следственные действия, причем делать это не спеша, как гласят инструкции из СКР. Поэтому дело может расследоваться еще годами, а потом и вовсе прекращено за окончанием срока давности», — предполагают слухачи.

Подчиненные главы Сургутского района зарабатывают больше губернатора

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В преддверии опубликования доходов чиновников Сургутского района за 2019 год в местной политтусовке обсуждается зарплата директора МУП «Сургутские районные электрические сети» Владислава Васькова. Глава коммунального предприятия получает в месяц больше 500 тысяч рублей, что заметно выше, чем у других его коллег. «Получается, что в год его доход больше шести миллионов рублей. Явно выше, чем даже у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Уже привычно, что многие мэры зарабатывают больше главы региона, но теперь дело дошло и руководителей МУПов. Недавно финансовую документацию на предприятии внимательно изучали сотрудники ОБЭП. Посмотрим, будут ли они также лояльны к финансовым расходам на зарплату руководства предприятия, как и глава Сургутского района Андрей Трубецкой», — задаются вопросом сплетники.

Коронавирус угрожает стабильной работе крупного аэропорта в ХМАО

Слухмейкеры из Нижневартовска наперебой рассказывают, что местный аэропорт с трудом переживает эпидемию и сокращение пассажиропотока. Все плохо якобы настолько, что почти весь обслуживающий персонал (уборщицы, носильщики, дежурные) переведен в режим простоя и получает копейки, вместо нормальной зарплаты. «Легкая надежда на исправление ситуации появилась на фоне новостей об открытии туристических направлений, но и она разбилась о реальность: в Турцию самолеты летают только из крупных городов. Не спасли и вахтовики — рейсов с рабочими в ХМАО летать стало гораздо меньше», — рассказывает источник агентства. Из-за кризиса в отрасли подвис и финансово-ёмкий проект модернизации аэропорта — здание и взлетно-посадочная полоса давно требуют ремонта, о котором сейчас уже и не вспоминают.