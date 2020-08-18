Путин поговорил с Лукашенко третий раз за четыре дня

Состоялся еще один телефонный разговор главы Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Это уже третий разговор лидеров государств за четыре дня.
По данным агентства БЕЛТА, в ходе разговора Владимир Путин рассказал о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу о ситуации в Белоруссии. Ранее стало известно, что в разговоре с Меркель Путин заявил, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии неприемлемо, так как это приведет к эскалации конфликта. В разговоре с лидером Франции президент РФ также подчеркнул, оказание давления на власти Белоруссии недопустимо, пишет RT.
Ранее темами телефонных разговоров Путина и Лукашенко была ситуация в Белоруссии, где проходят митинги после оглашения результатов президентских выборов. В прошлый раз Путин и Лукашенко обсудили этот вопрос 15 и 16 августа. В беседе они подтвердили договоренность о том, что в случае обострения ситуации по части внешних угроз Москва и Минск будут предпринимать совместные действия.
Митинги в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Граждане вышли на улицы, узнав, что действующий президент набрал более 80% голосов. Оппозиционеры считают, что выборы были сфальсифицированы.
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