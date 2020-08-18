Путин поговорил с Лукашенко третий раз за четыре дня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко о переговорах с канцлером Германии и лидером Франции Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Состоялся еще один телефонный разговор главы Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Это уже третий разговор лидеров государств за четыре дня.

По данным агентства БЕЛТА, в ходе разговора Владимир Путин рассказал о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу о ситуации в Белоруссии. Ранее стало известно, что в разговоре с Меркель Путин заявил, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии неприемлемо, так как это приведет к эскалации конфликта. В разговоре с лидером Франции президент РФ также подчеркнул, оказание давления на власти Белоруссии недопустимо, пишет RT.

Ранее темами телефонных разговоров Путина и Лукашенко была ситуация в Белоруссии, где проходят митинги после оглашения результатов президентских выборов. В прошлый раз Путин и Лукашенко обсудили этот вопрос 15 и 16 августа. В беседе они подтвердили договоренность о том, что в случае обострения ситуации по части внешних угроз Москва и Минск будут предпринимать совместные действия.

Митинги в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Граждане вышли на улицы, узнав, что действующий президент набрал более 80% голосов. Оппозиционеры считают, что выборы были сфальсифицированы.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...