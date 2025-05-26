Известия: работники «Ашана» делят общежитие с тараканами

В Москве в здании, куда заселяют работников крупных торговых сетей «Ашан», «Атак» и «Метро», находятся тараканы. Внутри общежития располагаются несколько этажей с многочисленными тесными комнатами, где наблюдаются нарушения санитарных норм. Об этом сообщает издание «Известия» в ходе собственного расследования.
«Клопы, тараканы и десятки комнат по 12–18 человек в каждой — так сегодня выглядят хостелы федеральных продуктовых сетей, в которых живут наемные работники. Так, хостел, в который заселяют сотрудников торговой сети „Ашан“, „Атак“ и „Метро“, с виду выглядит как большой магазин мебели, но за вывеской „Мебельный магазин“ скрывается „общага“. Несколько этажей, десятки комнат, антисанитария, теснота», — говорится в материале «Известий».
Кроме того, журналисты сообщают, что в непосредственной близости от станции метро «Бабушкинская» в помещении фермерского рынка начал работу новый хостел. Внутри помещения также наблюдаются антисанитарные условия: пол и стены покрыты грязью, а среди насекомых, хотя и не обнаружены клопы, но присутствуют тараканы. Отмечается, что именно отсюда многие работники местных торговых точек ежедневно отправляются на свои рабочие места.
В материале указывается, что сейчас в России набирают популярность нелегальные хостелы, организованные для работников гипермаркетов, приезжающих на заработки. Например, в Москве функционируют десятки подобных незаконных общежитий. Чаще всего они располагаются в непосредственной близости от крупных торговых центров и магазинов федеральных сетей, а порой — даже в одном здании с ними. Редакция издания отправила запрос в Роспотребнадзор с целью проверить данные общежития.
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