Жители Кинешмы сообщают о взрывах в городе

В Ивановской области местные жители рассказали о нескольких взрывах
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В городе заметен дым, сообщают местные жители (архивное фото)
В городе заметен дым, сообщают местные жители (архивное фото) Фото:

В Кинешме (Ивановская область) местные жители отмечают, что слышали звуки взрывов. Кроме того, в небе над городом наблюдается дым. Об этом пишут telegram-каналы.

«Кинешма, хлопки те, что слышали. [Звучит] сирена», — говорится в сообщении telegram-канала «Иваново. Происшествия». Кроме того, поступают сообщения о следах дыма над городом.

Точное количество взрывов не сообщается, а причины их возникновения остаются неизвестными. Официальных комментариев от ведомств пока не поступало.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на подлете к столице России были сбиты два украинских БПЛА. На месте падения обломков беспилотников сейчас работают специалисты. В связи с атаками дронов московские аэропорты работают с временными ограничениями, передает «Царьград».

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В Кинешме (Ивановская область) местные жители отмечают, что слышали звуки взрывов. Кроме того, в небе над городом наблюдается дым. Об этом пишут telegram-каналы. «Кинешма, хлопки те, что слышали. [Звучит] сирена», — говорится в сообщении telegram-канала «Иваново. Происшествия». Кроме того, поступают сообщения о следах дыма над городом. Точное количество взрывов не сообщается, а причины их возникновения остаются неизвестными. Официальных комментариев от ведомств пока не поступало. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на подлете к столице России были сбиты два украинских БПЛА. На месте падения обломков беспилотников сейчас работают специалисты. В связи с атаками дронов московские аэропорты работают с временными ограничениями, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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