Спровоцирует ли отравление Навального массовые протесты в России

Оппозиция будет использовать отравление блогера Алексея Навального, чтобы атаковать Кремль, но протестов по всей стране это не вызовет. Так считает генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.
«В той напряженной мировой ситуации, которая сейчас сложилась, властям выгодно с Навального пылинки сдувать и приставить к нему вооруженную охрану. Но оппозиция непременно попробует спровоцировать конфликт и обвинить в этом Кремль, которому сам Навальный нужен невредимым», — заявил он URA.RU.
Также он предположил, что люди навряд ли пойдут за оппозиционерами. «Рука Кремля в этом вопросе — последняя из версий, в которую можно верить, поэтому они навряд ли раскачают недовольство», — спрогнозировал собеседник агентства.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. По мнению его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навального могли отравить, подмешав токсин в чай. Политологи уже высказывались, что за отравлением Навального могут стоять фигуранты его расследований или его же сторонники.
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