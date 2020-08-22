Россияне хотят получать зарплату в валюте

Специалисты склоняются к мнению, что зарплату лучше получать в рублях, а хранить сбережения в валюте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Треть работающих россиян хотят получать зарплату в валюте или чтобы заработок был привязан к курсу евро или доллара. Как свидетельствуют опрос, проведённый популярным порталом по поиску работы, чем больше заработок, тем выше тяга к зарубежным деньгам.

Всего о заработке в валюте думают 37% россиян, при этом гораздо чаще мужчины (46%), чем женщины (26%), пишет «Московский комсомолец». У половины из них (47%) доход превышает 80 тыс рублей в месяц. При заработке в 30 тысяч рублей о валютных начислениях думают всего 27% респондентов. При этом 39% опрошенных говорят. что хотят получать заработанное только в рублях.

«У нас есть национальная валюта, в которой по закону исчисляются все цены, все выплаты. Привязывать к другой валюте можно только экспортные платежи», — комментирует итоги опроса финансовый аналитик Денис Ракша. Он уверен, что власти даже не станут обсуждать зарплаты в иностранной валюте.

Научный руководитель Института экономики РАН и член-корреспондент РАН Руслан Гринберг считает, что мечты россиян о валюте родом из 90-х годов, когда была девальвация рубля. «У нас уникальная страна в этом смысле. Нигде так не переживают по поводу курса, как у нас… Произошла долларизация не просто экономики, а массового сознания людей», — отмечает эксперт, добавляя, что зарплату лучше получать в рублях, но хранить сбережения все же в валюте.

В минувшую пятницу, 21 августа, рубль рос к евро и доллару. Курс доллара упал на пять копеек — до 73,74 рубля. Курс евро снизился на четыре копейки и составил 87,53 рубля, напоминает RT.

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