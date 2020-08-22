В ВОЗ рассказали, с какого возраста детям нужно носить маски

Ношение маски обязательно с 12 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Детям в возрасте 12 лет и старше необходимо носить маски, чтобы справиться с пандемией. От шести до 12 лет носить маски рекомендовано, но не обязательно. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

«Дети в возрасте 12 лет и старше должны носить маски, чтобы помочь справиться с пандемией COVID-19 в тех же условиях, что и взрослые, в то время как дети в возрасте от шести до 11 лет должны носить их с учетом риска», — передает Reuters.

При этом от детей в возрасте пяти лет и младше не следует требовать ношения масок. Исследования показывают, что дети старшего возраста потенциально могут играть более активную роль в передаче нового коронавируса, чем дети младшего возраста, подчеркнули в ВОЗ.

Накануне вирусологи Алексей Аграновский и Виталий Зверев заявили URA.RU, что школьники будут представлять осенью смертельную опасность. Очное обучение в период коронавируса грозит второй волной распространения болезни в РФ. Жертвами болезни могут стать пожилые родственники учащихся. При этом заведующий лабораторией Мечникова, профессор Михаил Костинов сказал, что вторая волна коронавируса в любом случае будет слабее первой.

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