Актер Михаил Ефремов в момент ДТП был в автомобиле один. Об этом заявил свидетель Илья Бабиков на заседании в Пресненском суде.
«Я находился в момент аварии на Садовом кольце, был там с другом. Подбежал к черному джипу, я проверил другие двери на предмет пострадавших, их там не было, был один водитель», — цитирует свидетеля РИА «Новости».
Мужчины помогли водителю выбраться из машины. В нем они узнали актера Михаила Ефремова. Сам артист признался в суде, что до аварии выпил бутылку водки и день аварии помнит «смутно». В зале суда Ефремов нахамил одному из адвокатов, его не устроила просьба задать ему вопросы сидя. «Неудобно стоять — тогда на колени! Или можно лечь — мне тоже будет приятно», — заявил артист.
В данный момент актера судят за пьяное ДТП в центре Москвы, из-за которого погиб водитель встречного автомобиля Сергей Захаров. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала актер признал вину, но позже от своих слов отказался. Он аргументировал это тем, что был с похмелья.
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