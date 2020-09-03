В екатеринбургской «Пятерочке» продавали наркотики

Наркотики изготавливали на бывшем стекольном заводе Фото: УФСБ РФ по Челябинской области

Полицейские Екатеринбурга ликвидировали интернет-магазины по продаже наркотиков под названиями «Пятерочка» и Blackmarket. Об этом сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения „Гром“ выявили и ликвидировали два интернет-магазина, которые незаконно занимались торговлей запрещенными препаратами под названиями Blackmarket и клон известной торговой сети „Пятерочка“. Задержаны граждане Чепурин, Баранов и Пятков. Возбуждено уголовное дело», — рассказал Горелых.

По словам Горелых, наркодилеры действовали с января 2019 года. Они приобрели лабораторное оборудование, химические реактивы и жидкости для производства запрещенных препаратов. Подпольный цех разместили в арендуемых гаражных боксах на территории бывшего стекольного завода в поселке Воздвиженка Каслинского района Челябинской области. Там они производили мефедрон. По предварительным данным, злоумышленники заработали на этом свыше 9,5 миллионов рублей. При задержании полицейские изъяли 2 кг 261 гр порошка, количества которого хватило бы более чем на 4 000 доз. На вырученные средства наркодилеры купили Infiniti, а также дом и земельный участок в Крыму.