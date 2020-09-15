В России хотят ввести продуктовые карточки

В России в скором времени появятся продуктовые карточки. Их введение поможет стране решить ряд продовольственных проблем. Так считает директор Продовольственного и сельскохозяйственного отделения ООН для связи с Россией Олег Кобяков.
«К внедрению аналогичной системы в России я лично отношусь положительно. Это позволит людям, которые станут получателями такого рода помощи, планировать свои расходы, а также меню на несколько дней вперед, зная, какие базовые продукты они смогут получить от государства», — сказал Кобяков в интервью «Московскому Комсомольцу».
Он подчеркнул, что россияне не смогут тратить карточки на что-то вредное, например, алкоголь. По его мнению, это явное преимущество талонов. Кроме этого, при использовании карточек меньше риск того, что деньги «не дойдут» до получателя. Директор отделения ООН уверен, что новая система позволит повысить и стабилизировать доходы малообеспеченных семей. Кобяков уверен, что продовольственные марки рано или поздно появятся в России.
Ранее Союз потребителей РФ направил в Минпромторг предложение обязать магазины указывать на всех ценниках, помимо стоимости, вес или объем продукта. По словам автора инициативы Петра Шелища, таким образом будет пресечена деятельность производителей, занижающих вес продукта, не снижая его цены.
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