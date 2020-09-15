Жители Перми не могут вызвать неотложку на дом

В минздраве назвали причину сбоя в работе «неотложки» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Перми столкнулись с проблемой при попытке вызвать на дом врачей неотложной помощи. В редакцию URA.RU обратилась читательница. Женщина пояснила, что несколько раз в течение дня пыталась вызвать неотложку своему ребенку, у которого поднялась температура, но на звонок никто не ответил.

«Пыталась несколько раз вызвать на дом неотложку, позвонила на телефон диспетчерской службы. В итоге, прождала минут 30, пока кто-нибудь ответит, но трубку никто так и не взял», — пояснила гражданка. Она пояснила, что с такой же проблемой на днях столкнулась и ее приятельница.

В министерстве здравоохранения Пермского края признали проблему. Там уточнили, что линия оказалась перегружена из-за сбоя в работе абонентского терминала.

«14 -15 сентября в диспетчерском центре станции скорой медицинской помощи произошел сбой обусловленный, вероятно, плановыми работами на электросети. Звонки горожан не поступали к диспетчерам Центра, а автоматически переводились на службу „112“. В результате, многие вызовы просто срывались из-за перегруза телефонной линии», — сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Сейчас специалисты устранили техническую неисправность, однако горожане, так и не дождавшиеся помощи, жалуются в минздрав. В министерстве уточнили, что единый диспетчерский центр неотложной помощи обслуживает четыре района города: Мотовилихинский, Свердловский, Индустриальный и Дзержинский. Вызвать врача можно с 8 до 23 часов по местному времени.