Тюменскую область накроют ливни

В ночь на 17 сентября в регионе ожидается сильный ветер с дождями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ближайшие часы в Тюменской области ожидается значительное ухудшение погоды. Информацию об этом сообщает Гидрометцентр. Регион накроет дождями с порывами ветра до 16 м/с.

«17 сентября ночью на юге Тюменской области сильный дождь. Порывы ветра местами достигнут 16 м/c. Температура воздуха опустится до +8 градусов», — указано на сайте Гидрометцентра.

Дождливая погода в регионе задержится на несколько дней. 19 сентября синоптики обещают тюменцам небольшое потепление: воздух прогреется до +17 градусов. Ранее агентство писало о том, что по Тюмени прошелся ураган, который выбивал окна и разрушал балконы многоэтажек. Из-за сильного ветра на одной из строек упали три башенных крана: несколько человек получили серьезные травмы.