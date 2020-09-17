Спальные районы Тюмени затопило после дождей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени до сих пор не устранили последствия ливней, прошедших в ночь с 16 на 17 сентября. О том, что из-за непогоды в спальных районах города остаются огромные лужи, местные жители массово сообщают в одном из популярных пабликов соцсети «ВКонтакте». Тюменцы винят в этом городскую администрацию: они считают, что чиновники не справляются со своими обязанностями.

«Потопы в Тюмени везде. На вновь построенной улице Бориса Щербины/Энергостроителей все ливневые колодцы слишком высоко установлены. Поэтому и лужи огромные стоят», — написала Наталья Коротаева. «Просто пройдитесь по второму заречному возле больницы, или, например, по третьему: там моря и океаны», — сообщил Степан Долгих.

В пресс-службе администрации Тюмени URA.RU сообщили, что в курсе существующих проблем с водоотведением и работают над их решением. «Работа по устранению большого скопления воды и расчистке дождеприемных колодцев будут проводиться в плановом порядке», — уточнили в ведомстве.

Ранее агентство писало о том, что в начале недели на территории Тюмени прошли ливни с порывами ветра до 16 м/с.