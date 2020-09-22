22 сентября 2020
21 сентября 2020

В ХМАО совершил экстренную посадку самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, aeroflot
Мужчине на борту внезапно стало плохо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Хабаровск-Москва, экстренно сел в Нижневартовске. Одному из пассажиров стало плохо. Об этом URA.RU рассказал источник в аэропорту Нижневартовска.

«Пассажира сняли с рейса, самолет уже продолжил полет», — добавил инсайдер, сообщив, что пассажира увезли на карете скорой помощи.

По неподтвержденным данным, у мужчины «проблемы с сердцем». Сейчас врачи оценивают его состояние как «средней тяжести». Он лечится в Нижневартовской окружной больнице, проходит все обследования, диагноз пока не установлен.

Обновлено в 12:08
В Нижневартовской клинической больнице уточнили, что у пациента не было «проблем с сердцем», а жаловался он на боли в животе, в связи с чем был осмотрен в приемном отделении врачами. «Острого состояния не выявлено. Боли прошли самостоятельно. Состояние удовлетворительное. Пациент вернулся в аэропорт», — добавили там.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году самолет авиакомпании Utair, летевший рейсом Сочи — Внуково, экстренно сел в Воронеже. Причиной внеплановой посадки стала смерть пассажира на борту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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