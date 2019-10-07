Самолет Utair совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира на борту

Внеплановая посадка самолета была совершена из-за смерти пассажира на борту Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Самолет авиакомпании Utair, летевший рейсом Сочи — Внуково, экстренно сел в Воронеже. Причиной внеплановой посадки стала смерть пассажира на борту.

«Рейс Utair Сочи — Внуково сел в 15:34 по московскому времени из-за состояния здоровья пассажира», — цитирует «РИА Новости» представителя экстренных служб региона. По информации источника, посадка была совершена уже с умершим мужчиной на борту.

Сообщается, что умершему пассажиру около 60 лет, у него было тяжелое заболевание. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Получить комментарий представителя авиакомпании Utair на момент написания новости «URA.RU» не удалось.