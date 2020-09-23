Российский институт воров в законе рискует исчезнуть из-за разобщенности и нежелания следовать законам Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Разобщенность и нежелание следовать установленным правилам в конечном итоге привели к деградации российского института воров в законе. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился журналист-знаток тюремной культуры, консультант сериалов «Боец» и «Зона» Александр Сидоров (Фима Жиганец).

«Вся эта система посыпалась, хотя внешне осталась вроде бы как воровская», — рассказал Сидоров. По его словам, на крах системы повлияло разделение среди воров сфер влияния, создание этнических группировок, а также нарушение устоявшихся десятками лет правил.

Эксперт сравнил свод законов так называемых «нэпмановских» (чистых) воров с «понятиями» современных представителей криминального мира. По его словам, в СССР одним из обязательных условий нахождения во главе преступной иерархии были периодические тюремные сроки. Сейчас же, подчеркивает Сидоров, нередки ситуации, когда новый вор в законе ни разу не отбывал наказание в местах лишения свободы.

Кроме того, журналист приводит в пример и другие положения воровского закона. В частности, советский авторитет не должен быть замечен в связях с сотрудниками силовых структур, политиками. В настоящее же время, по словам Сидорова, у многих группировок есть свои знакомые в обеих сферах.

Помимо нарушения законов воровского мира, в качестве причины упадка системы журналист назвал отсутствие консолидации. Разделение на различные группировки по национальности и другим системам привели к многочисленным конфликтам в воровской среде и грозят полным разобщением среди представителей криминального мира.