Кипр лишит гражданства владельцев «золотых паспортов»

Полиция Кипра начнет расследование о возможных нарушениях при проведении программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Проверку всех выданных за 18 лет действия программы «золотых паспортов» инициировали власти Кипра после публикации расследования издания Al Jazeera.
Юридическая служба Кипра ознакомилась с докладом следственной комиссии кипрского правительства. «Комиссия изучила документы 42 обладателей „золотых паспортов“, которых следствие отнесло к лицам категории „высокого риска“, заявки семи из них не отвечали критериям для предоставления им кипрского гражданства», — пишет Forbes.
Ранее Al Jazeera опубликовало расследование, в котором говорилось, что Кипр продавал паспорта сомнительным личностям. Издание утверждало, что гражданство купили не только высокопоставленные чиновники, но и «осужденные преступники, люди в бегах и политические фигуры с высоким риском „грязных“ денег». К «группе высокого риска» издание отнесло миллиардеров Олега Тинькова и Вадима Мошковича, экс-акционера Промсвязьбанка Алексея Ананьева, экс-главу банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна, заместителя генерального директора UC Rusal Максима Полетаева, бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева.
В сентябре газета Кипра «Политис» опубликовала имена граждан, которые получили паспорта страны в обмен на инвестиции. Всего в списке 34 фамилии, он был утвержден с 2008 по 2012 годы. По мнению политолога Петра Кирьяна, решение Кипра раскрыть имена владельцев «золотых паспортов» стало ответом на изменение соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией.
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