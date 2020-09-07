На Кипре напомнили об интересах бизнесменов к делам за рубежом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение Кипра раскрыть имена владельцев «золотых паспортов» стало ответом на изменение соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией. Таким мнением с URA.RU поделился руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Ранее завершился непростой процесс переговоров по изменению налоговых механизмов для активов, которые входят в периметр российских компаний, и их зарубежных собственников, — напомнил Кирьян. — Сейчас Кипр сигнализирует: у вас есть интересы здесь, за пределами бизнеса, не забывайте об этом. Это, может, слишком открытый сигнал, но нельзя назвать это каким-то грязным приемом или сильно политическим ходом».

По словам политолога, «золотые паспорта» используются не для того, чтобы взять все сбережения и уехать за рубеж, а лишь для того, чтобы облегчить трансграничные перемещения и контакты. При этом никаких негативных последствий для обладателей таких документов не последует.

Газета Кипра «Политис» опубликовала имена граждан, которые получили паспорта страны в обмен на инвестиции. Всего в списке 34 фамилии, он был утвержден с 2008 по 2012 годы. Среди них известные украинцы вроде Игоря Коломойского, и бизнесмены из РФ как Григорий Березкин.

О запуске процедуры разрыва налогового соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидентов, стало известно 3 августа. Это делалось в рамках выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15%. В результате процесс денонсации соглашения с Кипром был остановлен. Протокол вступит в силу с 1 января 2021 года.

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