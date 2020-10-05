Депутат Думы ХМАО предложил строить храмы с бассейнами

Депутат Думы ХМАО Ринат Айсин предложил строить храмы с дополнительной социальной нагрузкой в виде бассейнов, футбольных полей или музеев. Об этом он написал у себя в аккаунте в социальных сетях.
Парламентарий обратил внимание на московский опыт — там в районе Бутово строится храм в честь святого князя Дмитрия Донского. Помимо самой церкви, на территории появится бассейн, музей, кафе, паломнический центр, церковная лавка и ряд других объектов. «В Югре, в частности Сургуте, запланировано и строится большое количество храмов. Если в рамках проекта к каждому храму пристроят бассейн, футбольную площадку — вот было бы круто!» — считает Айсин. Он также поинтересовался мнением на этот счет у своих подписчиков.
В Ханты-Мансийской епархии журналисту агентства заявили, что уже сейчас храмы в Югре строятся с дополнительными объектами: «Это уже и так происходит. На территории церквей появляются детские площадки, какие-то другие объекты. Около Троицкого собора в Сургуте сейчас строится парк, где у горожан будет возможность погулять или посидеть на скамейках. Бассейнов, конечно, у нас не делают. Но помещения с купелями возводились».
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мэрия отказалась от строительства храма высотой в 10-этажный дом. На этот шаг власти пошли после проведения публичных слушаний среди горожан.
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