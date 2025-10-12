Папарацци доказали, что Кэти Перри встречается с Джастином Трюдо, который чествовал нациста в парламенте

Daily Mail: Кэти Перри начала встречаться с бывшим премьером Джастином Трюдо
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кэти Пэрри заметили с Джастином Трюдо, обнимающимися на яхте
Кэти Пэрри заметили с Джастином Трюдо, обнимающимися на яхте Фото:

Поп-звезда Кэти Перри начала встречаться с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает Daily Mail.

«Влюбленная пара была замечена целующейся и обнимающейся на борту 24-метровой яхты Перри, как показывают наши эксклюзивные фотографии», — сказано в сообщении издания Daily Mail. Уточняется, что поп-звезда была одета в черный купальник и выглядела расслабленной и счастливой.

Интерес к их отношениям возник еще в июле 2025 года, когда Перри и Трюдо заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале. Тогда они отказались комментировать личную жизнь и не подтверждали слухи о романе. Подчеркивается, что новые фото с яхты — первое публичное доказательство их близких отношений.

Ранее сообщалось, что Джастин Трюдо выразил сожаление из-за инцидента, произошедшего в парламенте страны, где был публично отмечен бывший участник подразделения СС Ярослав Хунка. Глава правительства заявил о намерении в ближайшее время официально принести извинения как гражданам Канады, так и международному сообществу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поп-звезда Кэти Перри начала встречаться с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает Daily Mail. «Влюбленная пара была замечена целующейся и обнимающейся на борту 24-метровой яхты Перри, как показывают наши эксклюзивные фотографии», — сказано в сообщении издания Daily Mail. Уточняется, что поп-звезда была одета в черный купальник и выглядела расслабленной и счастливой. Интерес к их отношениям возник еще в июле 2025 года, когда Перри и Трюдо заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале. Тогда они отказались комментировать личную жизнь и не подтверждали слухи о романе. Подчеркивается, что новые фото с яхты — первое публичное доказательство их близких отношений. Ранее сообщалось, что Джастин Трюдо выразил сожаление из-за инцидента, произошедшего в парламенте страны, где был публично отмечен бывший участник подразделения СС Ярослав Хунка. Глава правительства заявил о намерении в ближайшее время официально принести извинения как гражданам Канады, так и международному сообществу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...