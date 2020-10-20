20 октября 2020
19 октября 2020

Названа популярная у тюменцев недвижимость в период пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый Яр после пожара. Курган , дача Руденко, садовый участок
Тюменцы все чаще задумываются о покупке жилья за городом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области спрос на загородное жилье за год увеличился на 46%. Об этом говорится в аналитике сервиса «Авито Недвижимость». Эксперты связывают это с пандемией коронавируса.

«Пандемия коронавируса по-прежнему способствует развитию рынка загородной недвижимости. В Тюменской области интерес к приобретению загородного жилья за год увеличился на 46%. Средняя цена таких объектов в регионе повысилась на 17%, и на данный момент составляет 2,1 млн рублей», — сообщает сервис.

Самым популярным вариантом как для покупки, так и для аренды, по итогам третьего квартала стали загородные дома. Причем дачи более востребованы, нежели коттеджи и таунхаусы. Это объясняется их демократичной ценой.

«В Тюменской области средняя стоимость покупки дома составляет 2,3 млн рублей. Дачи — 900 тысяч, коттеджа — 7 млн рублей, таунхауса — 6,1 млн рублей», — подчеркивают в «Авито Недвижимость».

Ранее URA.RU писало, что в сентябре в Тюмени резко подорожали однокомнатные квартиры. Рост цен достигнул 41%, в том числе и из-за повышенного спроса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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