Московские ЗАГСы ограничили число гостей на церемониях

Во время ожидания и проверки документов молодоженам придется надеть маски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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На церемонии бракосочетания в московских ЗАГСах может находиться до пяти человек. Ограничение вступает в силу с 12 ноября.

«В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции», — приводит слова и. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой РИА «Новости». Она также посоветовала молодоженам перенести дату регистрации брака, когда в столице наладится эпидемиологическая обстановка.

На сайте правительства Москвы отмечается, что во время самой церемонии, молодожены могут находиться без средств индивидуальной защиты. Но во время ожидания и проверки документов надеть маски и перчатки все же придется. В самих ЗАГСах будут регулярно проводить дезинфекцию помещений, а посетители могут воспользоваться предоставленными антисептическими средствами.

Ранее сообщалось, что в Москве вводится дистанционный режим обучения для студентов столичных вузов, пишет РАПСИ. Также на два месяца в столице приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и других мероприятий, которые предполагают участие зрителей, сообщает «Национальная служба новостей».