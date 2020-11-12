Студенты поддержали дистанционное обучение в вузах. «Вернулась тяга к творчеству»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, онлайн трансляция, онлайн, удаленка, дистанционное обучение, дистант
Российские студенты заявили, что у них растет работоспособность во время дистанта и появляется вдохновение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Студенты в большинстве своем поддержали введение дистанционного образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга до 6 февраля 2021 года. Соответствующая реакция появилась в Twitter и Telegram. Оппоненты противников дистанта говорят, что удаленное обучения является, в том числе, действенной мерой против распространения коронавируса.

«Студенты — это значимый процент пассажиров метро и автобусов», — пишет telegram-канал «Как-то вот так», объясняя пользу учебы на дому. Студенты уже привыкли учиться дистанционно, а темпы распространения коронавируса из-за разгрузки общественного транспорта могут снизиться.

Некоторые пользователи утверждают, что дистанционное обучение позволило им лучше понимать материал.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Кто-то находит время заниматься спортом во время дистанционного обучения

Фото: Twitter

Творческие студенты рассказали, что у них на удаленке появляется вдохновение.

Фото: Twitter

Некоторые критикуют тех, кто не принимает дистанционное обучение. Они считают, что в нем нет недостатков.

Фото: Twitter

С 11 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года все вузы Москвы и Санкт-Петербурга выведены на дистанционное обучение. Региональные вузы руководствуются рекомендациями территориального Роспотребнадзора. У новой меры нашлось достаточно противников: студенты уверены, что не смогут продуктивно сдавать сессию на дистанте.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...