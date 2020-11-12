Студенты в большинстве своем поддержали введение дистанционного образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга до 6 февраля 2021 года. Соответствующая реакция появилась в Twitter и Telegram. Оппоненты противников дистанта говорят, что удаленное обучения является, в том числе, действенной мерой против распространения коронавируса.
«Студенты — это значимый процент пассажиров метро и автобусов», — пишет telegram-канал «Как-то вот так», объясняя пользу учебы на дому. Студенты уже привыкли учиться дистанционно, а темпы распространения коронавируса из-за разгрузки общественного транспорта могут снизиться.
Некоторые пользователи утверждают, что дистанционное обучение позволило им лучше понимать материал.
Кто-то находит время заниматься спортом во время дистанционного обучения
Творческие студенты рассказали, что у них на удаленке появляется вдохновение.
Некоторые критикуют тех, кто не принимает дистанционное обучение. Они считают, что в нем нет недостатков.
С 11 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года все вузы Москвы и Санкт-Петербурга выведены на дистанционное обучение. Региональные вузы руководствуются рекомендациями территориального Роспотребнадзора. У новой меры нашлось достаточно противников: студенты уверены, что не смогут продуктивно сдавать сессию на дистанте.
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