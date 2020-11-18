Жителям ЯНАО откроют новые рейсы перед новогодними праздниками

АТК «Ямал» будет чаще летать в Москву и Тюмень Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиакомпания «Ямал» запустит дополнительные рейсы из четырех городов ЯНАО в преддверии новогодних праздников. Перевозчик, несмотря на пандемию коронавируса, станет чаще летать в Москву и Тюмень. Первые рейсы состоятся уже 26 декабря, сообщили в авиакомпании.

Дополнительные направления откроют из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма. Самолеты из столицы округа в Москву будут летать 26, 28, 29 и 31 декабря. Из Ноябрьска и обратно можно будет добраться 26, 29 и 31 декабря. А из Надыма — 25, 28 и 30 декабря. Дополнительные вылеты в Тюмень будут обслуживать только два аэропорта — в Салехарде и Новом Уренгое. Планируется, что лайнеры из газовой столицы будут летать уже в новом году, с 3 января по 27 марта.

В компании уточнили, что на этих рейсах можно будет бесплатно провезти до 20 кг багажа и 10 кг ручной клади. Во время пандемии коронавируса на борту «Ямала» действуют особые правила. «Пассажиры допускаются на борт воздушного судна только в средствах индивидуальной защиты, в которых они должны находиться на протяжении всего полета», — говорится в обращении перевозчика.

Ранее «Ямал» объявил, что с 16 декабря и до конца марта 2021 года авиакомпания будет выполнять три рейса по маршруту «Тюмень — Москва» и «Москва — Тюмень». Перелеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. По этому же направлению летают и другие крупные авиаперевозчики, как «Аэрофлот», «Победа» и Utair.