Авиакомпания «Ямал» запускает сразу три новых рейса из Тюмени

Начиная с 16 декабря и до конца марта 2021 года авиакомпания «Ямал» будет выполнять три рейса по маршруту «Тюмень — Москва» и «Москва — Тюмень». Перелеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.
В опубликованном компанией информационном сообщении указано, что продажа авиабилетов по направлениям Тюмень -Домодедово и Домодедово — Тюмень уже открыта, рейсы будут выполняться по третьим, пятым и седьмым дням недели. «Стоимость билетов, расписание рейсов и наличие мест уточняйте на сайте компании, — рекомендует пресс-служба перевозчика. — Норма бесплатного провоза багажа 10 кг».
Запуская сообщение между Тюменью и Москвой, «Ямал» будет конкурировать с такими крупными перевозчиками, как «Аэрофлот», «Победа» и «Ютэйр». Уточнить дополнительную информацию о планах открытия новых направлений не удалось: по указанным на сайте телефонам пресс-службы на звонки никто не ответил.
Ранее АТК «Ямал» заявила об увеличении частоты прямых рейсов из Салехарда в Новосибирск и обратно. Кроме того в сентябре власти ЯНАО приняли решение выделении из бюджета средств, полностью компенсирующих затраты перевозчика за аренду отечественных лайнеров.
Также в 2021 году правительство ЯНАО планирует субсидировать 34 межрегиональных и 28 межмуниципальных авиамаршрута. Действующая льготная маршрутная сеть сохранится, к ней добавятся субсидируемые перелеты по маршрутам Надым—Сочи, Надым—Симферополь, Ноябрьск—Сочи, Красноселькуп—Салехард, Красноселькуп—Тюмень.
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