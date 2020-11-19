Сахарный диабет может быть ранним признаком опасного вида рака поджелудочной железы. Информацию об этом публикует медицинское издание MedicalXpress со ссылкой на исследования американских гастроэнтерологов.
«В некоторых случаях найти опухоль на ранней стадии поможет диагноз сахарный диабет. Рак поджелудочной железы фактически вызывает эту болезнь. Диабет часто появляется у людей в возрасте или тех, кто курит», — сообщается в исследовании.
Поэтому людям, которые знают, что у них диабет, лучше проверить поджелудочную железу на ранний рак методом скрининга. По словам ученых, это эффективный способ предотвращения болезни у людей с высоким риском. Кроме того, с помощью МРТ можно обнаружить кисты в поджелудочной железе, которые повышают вероятность развития рака.
Помимо этого, пациенты с диабетом гораздо тяжелее переносят коронавирус, пишет «Ридус». У пациентов с этим заболеванием могут возникать осложнения при COVID, поэтому они должны находиться под строгим контролем во время и после госпитализации.
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