В силовых структурах говорят, что на видео попала самая безобидная часть драки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте пьяная компания устроила драку с полицейским в одном из домов. В ответ на предупреждения со стороны участкового, один из парней схватил стража порядка и повалил его. Мать другого участников конфликта — Оксана Бахтеева, — утверждает, что ее сын в потасовке не участвовал, а обвинения его в нападении на полицейского — ошибка. В доказательство своих слов она прислала видео, на котором запечатлен фрагмент драки.

«Участковый не представился, документы он им не показал, двое ребят снимали на телефоны это все. Никто там не бил этого участкового. Мой сын (на видео он в цветной панаме — ред.) вообще стоял в стороне», — рассказала Бахтеева.

На кадрах, снятых одним из очевидцев, видно, как полицейский пытается утихомирить дебоширов, но парни дергают за руки участкового, мешая его действиям. Даже оператор в какой-то момент пытается остановить конфликт. Затем один из парней оказывается на полу, полицейского отталкивают и начинается борьба. В нападении на участкового обвинили сына Бfхтеевой — Егора Новоротова. В пресс-службе окружной полиции заявили, что участковый получил телесные повреждения. В следственном управлении следственного комитета РФ по ХМАО добавили, что это только часть видео. Новоротов, по словам силовиков, нанес не менее двух ударов ногой по телу представителя власти, затем устроил драку в отделе полиции. Мать Новоротова считает, что сын только защищался и обвиняет силовиков в пытках.

URA.RU писало об этой драке в отделе полиции. Новоторов подозревается и в том, что пытался сбежать из отдела, а когда его остановил оперативник — Новоторов якобы сломал ему нос.