Власти ЯНАО поменяли закон ради подконтрольной авиакомпании

Расходы на лизинг самолетов АТК «Ямал» идут из бюджета округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Порядок возмещения из бюджета ЯНАО затрат на содержание самолетов иностранного производства изменился. Из постановления окружного правительства следует, что в 2020 году из бюджета будет оплачен лизинг восьми лайнеров Airbus A-320. Единственным держателем воздушных судов такого типа в округе является подконтрольная правительству АТК «Ямал».

Субсидии будут предоставляться авиапредприятиям «не более чем по восьми воздушным судам типа Airbus-320», говорится в новой редакции постановления. «Отбор получателей субсидий производится способом запроса предложений, на основании заявлений на предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат на уплату основных лизинговых платежей за воздушные суда», — указано в документе.

При этом в постановлении прямо не говорится о том, что поправки принимаются в интересах подконтрольной правительству ЯНАО АТК «Ямал», однако, по словам источников, близких к окружным властным структурам, это именно так. На сегодняшний день, как сообщается на сайте перевозчика указано, что АТК использует восемь судов А-320, три — А-321 и 15 — SSJ-100.

В прежней редакции документа о возмещении лизинга говорилось о возможности погашения затрат не более чем по двум воздушным судам типа A-321 и шести А-320. Кроме того, ранее правительство ЯНАО погасило задолженность «Ямала» по всем «суперджетам», также находящимся в лизинге.

Получить комментарии по данному постановлению ни в правительстве ЯНАО, ни в АТК «Ямал» на момент публикации не удалось. В пресс-службы были направлены письменные запросы.