В курганском роддоме не хотели принять беременную с температурой

В Кургане беременную не хотели принимать Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Беременную женщину в курганском роддоме не хотели принимать. Врач осмотрел ее только после того, как возмутился муж. Пациентку при этом доставили на скорой с температурой. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте».

Температура у женщины поднялась ночью, вызвали скорую. «Приехал парнишка на вид лет 17. Смерил давление и, подчеркнув, что он не гинеколог, сказал собираться. Когда приехали в роддом по Советской, моей жене начали хамить и сказали, что с температурой не положат», — написал в группе «Инцидент Курган» Никита Титов.

Он уточнил, что медик в приемном покое говорила о том, что скорую можно вызывать только с симптомами коронавируса. Ворчала, что ее не предупредили о срочном обследовании. В комментариях к посту некоторые курганцы просили извинить медиков, так как им приходится много работать.

В департаменте информационной и внутренней политики со ссылкой на данные депздрава URA.RU прокомментировали, что женщина была доставлена на скорой в 3:45 27 ноября. «Осмотрена дежурным врачом, ей выставлен предварительный диагноз. Состояние оценено как удовлетворительное. Женщине была предложена госпитализация в акушерское обсервационное отделение. Она письменно от госпитализации отказалась. Факты грубого отношения не подтверждаются, однако сотрудникам роддома указано на необходимость соблюдения этики взаимоотношения с пациентами», — отметили в пресс-службе правительства.

В депздраве беременным пациентам рекомендуют по всем вопросам, связанным с сопровождением беременности, обращаться по месту наблюдения. В случае необходимости звонить в скорую.