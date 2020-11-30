Сотрудник ФСО покончил с собой в Кремле

Президента сотрудник не охранял (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудник Федеральной службы охраны во время несения службы в Кремле покончил с собой. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка», — цитирует ТАСС слова источника. Сообщается, что покончивший с собой работник не отвечал за охрану президента РФ Владимира Путина.

Это не единственное происшествие, случившееся с ведомством. 24 июня 2020 года рядовой-срочник разбил окно машины Федеральной службы безопасности во время парада Победы в Москве. Он сделал это, чтобы отомстить сотрудникам ФСБ за свое отстранение, но пострадал автомобиль другого ведомства.

В Федеральной службе охраны предусмотрена военная и федеральная гражданская госслужба. Об этом информирует деловое издание «Взгляд».