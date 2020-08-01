01 августа 2020

Определена судьба солдата, напавшего на машину ФСО на параде

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, защитная маска, военный, почетный караул, военнослужащий, репетиция парада, военная форма, маска на лицо, солдат, полевая форма, 32военный городок
Солдата комиссовали из армии за инцидент на Красной площади Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рядовой-срочник, разбивший окно машины Федеральной службы безопасности (ФСО) во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован из вооруженных сил по состоянию здоровья. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали в медицинских кругах.

«Решение принято по результатам психиатрического обследования. Солдат уже дома», — рассказал источник газеты, уточнив, что срочника помещали в «специализированный медицинский стационар».

Перед началом парада 22-летний военнослужащий одной из воинских частей московского региона Никита Ерошенко подошел к микроавтобусу и разбил стекло прикладом винтовки Мосина. Сразу после этого солдата задержали проавоохранители. По предварительным данным, у него произошел нервный срыв после того, как его вывели в резерв из-за конфликта с сослуживцем.

Сослуживцы говорят, что Еременко сильно переживал из-за этой ситуации, а когда приехал на красную площадь, разбил прикладом винтовки стекла в Volkswagen Transporter ФСО. После этого его задержали. Позже он объяснил свои действия тем, что хотел отомстить сотрудникам ФСБ за свое отстранение, но не знал, что в машине окажутся их коллеги из ФСО. В СКР не стали возбуждать уголовное дело на солдата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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