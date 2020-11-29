Новое пожарное депо должно появиться до 31 декабря 2020 года Фото: «Злой и добрый надымчанин», «ВКонтакте»

Пожарное депо в поселке Кутопьюган Надымского района ЯНАО может не появиться в срок, оговоренный контрактом, утверждает анонимный автор сообщения в местной группе «ВКонтакте». При этом и подрядчик, и заказчик утверждают, что объект планируется сдать до конца года.

«Застройщик может похвастаться только фундаментом. Но даже если застройщик приложит все усилия и сдаст объект к новогоднему столу, то как быть с материалами, которые побывали в соленой воде? К лету здание если не покосится, то точно покроется плесенью», — заявляет автор поста, приложивший фото, на котором выгруженные летом стройматериалы лежат в воде. При этом указываются компания-подрядчик — ООО «Амант» из Красногорска Московской области — и сумма контракта — 39,3 млн рублей.

Заказчик, ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО», подтвердил: претензионная работа ведется. «Поставщик в адрес заказчика направил гарантийные письма о выполнении госконтракта до конца года. Осуществляется еженедельный мониторинг выполнения контракта. Все действия проводятся в рамках законодательства РФ, бюджетные денежные средства не потрачены, авансирование контрактом не предусмотрено», — говорится в комментарии учреждения

В ООО «Амант» URA.RU пояснили, что работы на объекте в Кутопьюгане будут завершены в срок. «Действительно, были некоторые затруднения, — рассказали агентству в компании. — Пришлось менять субподрядчика, сейчас на объекте уже работает другое предприятие, контракт будет исполнен своевременно».

Что касается испорченных материалов, то инцидент летом имел место, подтвердили в компании. Однако на качество объекта это повлиять не должно: упаковка была герметичной, а самих материалов было завезено больше, чем предусмотрено проектом, уверяет застройщик.

Фото: «Злой и добрый надымчанин», «ВКонтакте»

Фото: «Злой и добрый надымчанин», «ВКонтакте»